«Управляемые авиабомбы»: Названо оружие, которое уничтожит киевский режим
России нужно применить тяжелые авиационные бомбы, чтобы остановить ВСУ, сказали НСН опрошенные эксперты.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов и член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин в беседе с НСН заявили, что России следует применить в ходе спецоперации на Украине тяжелые авиационные бомбы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимость требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим. Так парламентарий прокомментировал попытку атаковать Кремль беспилотниками в ночь со 2 на 3 мая.
«Недавно начали применяться высокоточные управляемые авиабомбы, это то, что может остановить любое контрнаступление ВСУ. Но этих бомб нужно в достаточном количестве», - сказал Прохватилов.
Собеседник НСН Владимир Козин считает, что использовать ядерное оружие преждевременно.
«Поддерживаю Володина. Надо заканчивать эту агрессию Украины против России. У нас есть много различного неядерного вооружения, которые не были задействованы. К примеру, тяжёлые авиационные бомбы», - отметил Козин.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников.
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