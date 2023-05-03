«Управляемые авиабомбы»: Названо оружие, которое уничтожит киевский режим

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимость требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим. Так парламентарий прокомментировал попытку атаковать Кремль беспилотниками в ночь со 2 на 3 мая.

«Недавно начали применяться высокоточные управляемые авиабомбы, это то, что может остановить любое контрнаступление ВСУ. Но этих бомб нужно в достаточном количестве», - сказал Прохватилов.

Собеседник НСН Владимир Козин считает, что использовать ядерное оружие преждевременно.

«Поддерживаю Володина. Надо заканчивать эту агрессию Украины против России. У нас есть много различного неядерного вооружения, которые не были задействованы. К примеру, тяжёлые авиационные бомбы», - отметил Козин.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников.

