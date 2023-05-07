Военный путь к миру? Контрнаступление ВСУ может привести к переговорам с Москвой
Политики и политологи не исключают, что после контрнаступления ВСУ начнутся мирные переговоры с Россией.
Планируемое контрнаступление украинской армии может создать основу для переговоров между Киевом и Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США и Евросоюза. По данным издания, на Западе считают, что контрнаступление ВСУ создаст почву для переговоров к концу года. К началу диалога Россию может подтолкнуть Китай, отмечает газета.
Украинский президент Владимир Зеленский 3 мая снова предупредил, что скоро Вооружённые силы Украины пойдут в наступление. 3 мая он прибыл с визитом в Финляндию, а поздно вечером покинул страну, получив отказ президента страны Саули Ниинисте в поставках истребителей Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает он.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что контрнаступление украинской армии началось и сейчас выражается в небольших ударах по российской гражданской инфраструктуре.
«Этими атаками, атакой на Кремль активная фаза наступления ВСУ, на мой взгляд, началась. Это такая тактика, не сразу резко бросать все силы в бой, а действовать методом таких небольших ударов. Почему эти объекты подвергаются ударам? Если ударить по зданию, то возникнет пожар, который быстро потушат. А НПЗ – красивая картинка, много огня, долго горит. Украинские удары несут пока больше пиар-эффекта для западных СМИ», - сказал Калмыков.
Помочь урегулировать кризис вокруг Украины вместе с Москвой также готов и Пекин. Об этом заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, КНР будет продвигать идею мирных переговоров, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса. Также китайский дипломат отметил взаимодействие между Пекином и Москвой после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Ранее, 2 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели. Дипломат считает, что успех Киева быстро приведет к началу переговоров. За этим наступит устойчивый мир, сказал глава Госдепа.
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