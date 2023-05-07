Военный путь к миру? Контрнаступление ВСУ может привести к переговорам с Москвой

Украинский президент Владимир Зеленский 3 мая снова предупредил, что скоро Вооружённые силы Украины пойдут в наступление. 3 мая он прибыл с визитом в Финляндию, а поздно вечером покинул страну, получив отказ президента страны Саули Ниинисте в поставках истребителей Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает он.

«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.

