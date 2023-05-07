Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины

Политик считает, что переговоры могут начаться к концу 2023 года. Он напомнил о мирной инициативе Китая.

По мнению Киссинджера, конфликт на Украине приблизился к переломному моменту. Он выступил против затягивания боевых действий.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США и Евросоюза сообщила, что контрнаступление ВСУ может создать основу для переговоров России и Украины, передает «Радиоточка НСН».

