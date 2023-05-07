Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины

Москва и Киев в 2023 году могут начать диалог о завершении конфликта. Такое мнение в интервью CBS Sunday Morning высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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Политик считает, что переговоры могут начаться к концу 2023 года. Он напомнил о мирной инициативе Китая.

По мнению Киссинджера, конфликт на Украине приблизился к переломному моменту. Он выступил против затягивания боевых действий.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США и Евросоюза сообщила, что контрнаступление ВСУ может создать основу для переговоров России и Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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