Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ

Военные России задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления украинской армии, сообщает «Русская весна».

В Финляндии заявили о готовности отразить атаки российских «Искандеров»

8 мая ракеты были применены для удара под Харьковом, где была концентрация войск Украины, готовых начать наступление.

Основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов.

Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИскандер

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