Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ

8 мая ракеты были применены для удара под Харьковом, где была концентрация войск Украины, готовых начать наступление.

Основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов.

Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

