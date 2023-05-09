Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ
9 мая 202304:11
Военные России задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления украинской армии, сообщает «Русская весна».
8 мая ракеты были применены для удара под Харьковом, где была концентрация войск Украины, готовых начать наступление.
Основное назначение «Искандеров» — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов.
Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 118 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 656 / сут.
- Россия применяет «Искандеры» для остановки наступления ВСУ
- Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский попытается покинуть страну
- Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» начала получать боеприпасы
- Блогер Хасбик задержан за дрифт
- Президент Словакии: Страну освободила советская Красная армия
- В Берлине произошла стычка у памятника советскому танку
- Синегубов: В Харькове зафиксировано не менее шести прилетов
- Байден беспокоит свою супругу гастрономическими предпочтениями
- Антонов: США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам
8 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru