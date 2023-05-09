СМИ: Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не будет решающим сражением для Украины

По его словам, это вопрос «многих событий», поэтому не следует ждать одного решающего сражения или масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме».

«Так не бывает. С учётом интенсивности и масштаба... с учётом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — заключил Подоляк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, и выразил уверенность, что после начала наступательных действий Киев всё же получит самолёты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

