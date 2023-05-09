СМИ: Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не будет решающим сражением для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца», сообщает «УНИАН».

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По его словам, это вопрос «многих событий», поэтому не следует ждать одного решающего сражения или масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме».

«Так не бывает. С учётом интенсивности и масштаба... с учётом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, — это ряд мер», — заключил Подоляк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скоро Вооружённые силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление, и выразил уверенность, что после начала наступательных действий Киев всё же получит самолёты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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