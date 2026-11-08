«Казачий диктант — 2026» пройдёт с 9 по 15 ноября
Всероссийская патриотическая общественно‑просветительская акция «Казачий диктант — 2026» пройдёт с 9 по 15 ноября.
Принять участие в диктанте могут все желающие, которые хотят проверить знания об истории, традициях и культуре российского казачества. Участие открыто для людей любого возраста, профессии и уровня образования, оно бесплатное.
Диктант можно пройти в двух форматах: онлайн на сайте казачийдиктант.рф в течение всей недели либо очно 14 и 15 ноября на зарегистрированных площадках по стране.
Участникам предстоит за 60 минут ответить на 20 вопросов, максимальный результат — 100 баллов. По итогам каждый получит электронный сертификат с указанием набранных баллов. Правильные ответы опубликуют на официальном сайте акции с 16 ноября.
В прошлом году в диктанте поучаствовали более 534 тысяч человек. Среди них были жители России и зарубежных стран.
Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что «Казачий диктант» способствовал и способствует межнациональному и межгосударственному укреплению, потому что в акции принимают участие не только казаки и члены их семей, но и все желающие.
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