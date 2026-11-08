В Египте четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов

В ведомстве также уточнили, что общее число людей, пострадавших в результате ЧП, достигло 88 человек.

По информации управления национальных железных дорог страны, трагедия произошла из‑за столкновения двух локомотивов.

Как сообщил источник РИА Новости, машинист, пострадавший в аварии, скончался в больнице.

Ране стало известно, что авария случилась из‑за столкновения двух составов: один следовал из Гизы в Эль‑Файюм, другой — из Каира в Асуан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

