В Египте четыре человека погибли при сходе поезда с рельсов
Железнодорожная авария в египетском Эль‑Айяте привела к гибели четырёх пассажиров. Такие данные предоставило Министерство здравоохранения Египта.
В ведомстве также уточнили, что общее число людей, пострадавших в результате ЧП, достигло 88 человек.
По информации управления национальных железных дорог страны, трагедия произошла из‑за столкновения двух локомотивов.
Как сообщил источник РИА Новости, машинист, пострадавший в аварии, скончался в больнице.
Ране стало известно, что авария случилась из‑за столкновения двух составов: один следовал из Гизы в Эль‑Файюм, другой — из Каира в Асуан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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