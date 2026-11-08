Создатели фейкового бутика шуб заявили о финансировании ВСУ деньгами россиянок

От действий аферистов пострадали десятки женщин из разных уголков страны. Они находили в социальных сетях страницы с меховыми изделиями — аккаунты выглядели как профили реальных торговых точек.

Чтобы вызвать доверие, мошенники прибегали к разным уловкам: публиковали чужие фото шуб, размещали фальшивые положительные отзывы, отмечали в публикациях реальных покупательниц. На страницах также указывали адрес магазина, выкладывали старые посты и демонстрировали историю заказов — всё это создавало иллюзию надёжного и давно работающего бизнеса.

По словам потерпевших, одни и те же аккаунты преступники использовали годами. При этом они регулярно меняли название магазина, имя «владелицы» и предлагаемый ассортимент, а старые публикации скрывали.

Когда схему разоблачили, на странице фейкового магазина появилось признание в мошенничестве. В сообщении утверждалось, что средства обманутых клиенток якобы пошли на финансирование ВСУ.

Ущерб от действий аферистов коснулся не только покупательниц: настоящий владелец одного из аккаунтов, чьи данные использовали мошенники, стал получать угрозы. Люди ошибочно считали его организатором схемы и направляли в его адрес агрессивные сообщения.

Обычно на сгенерированных видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей, также нужно обращать внимание на качество звука и фон, заявил ранее НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

