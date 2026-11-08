Создатели фейкового бутика шуб заявили о финансировании ВСУ деньгами россиянок
По данным Telegram‑канала Baza, группа мошенников на протяжении нескольких лет выманивала деньги у жительниц России, маскируясь под интернет‑магазин шуб. После того как аферу раскрыли, злоумышленники заявили, что направили похищенные средства на поддержку ВСУ.
От действий аферистов пострадали десятки женщин из разных уголков страны. Они находили в социальных сетях страницы с меховыми изделиями — аккаунты выглядели как профили реальных торговых точек.
Чтобы вызвать доверие, мошенники прибегали к разным уловкам: публиковали чужие фото шуб, размещали фальшивые положительные отзывы, отмечали в публикациях реальных покупательниц. На страницах также указывали адрес магазина, выкладывали старые посты и демонстрировали историю заказов — всё это создавало иллюзию надёжного и давно работающего бизнеса.
По словам потерпевших, одни и те же аккаунты преступники использовали годами. При этом они регулярно меняли название магазина, имя «владелицы» и предлагаемый ассортимент, а старые публикации скрывали.
Когда схему разоблачили, на странице фейкового магазина появилось признание в мошенничестве. В сообщении утверждалось, что средства обманутых клиенток якобы пошли на финансирование ВСУ.
Ущерб от действий аферистов коснулся не только покупательниц: настоящий владелец одного из аккаунтов, чьи данные использовали мошенники, стал получать угрозы. Люди ошибочно считали его организатором схемы и направляли в его адрес агрессивные сообщения.
Обычно на сгенерированных видео герои могут быть слегка заторможены, что отличает их от реальных людей, также нужно обращать внимание на качество звука и фон, заявил ранее НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
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