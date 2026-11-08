Все АЗС сети «Трасса» в Подмосковье приостановили работу
Сеть автозаправочных станций «Трасса», оператором которой выступает ПАО «Евротранс», прекратила работу. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Имущество компании изымает её собственник — «Газпромбанк Лизинг». Речь идёт о 57 АЗС: 53 из них расположены в Подмосковье, ещё 4 — в других регионах. По данным ведомства, 40 заправок в Московской области уже опечатаны, сотрудники не могут туда попасть. Оставшиеся 17 АЗС планируют изъять до конца недели.
В Минэнерго также отметили, что ПАО «Евротранс» может быть признано банкротом. Компания занимает второе место среди независимых операторов сетей АЗС в Москве и Подмосковье по объёму продаж. В инфраструктуру сети к 2025 году входили не только 57 автозаправочных станций, но и нефтебаза, парк бензовозов, лаборатория контроля качества и фабрика‑кухня. В ноябре 2023 года «Евротранс» провёл IPO на Московской бирже — акции размещались по 250 рублей за штуку.
Финансовое положение компании ухудшается: начиная с весны 2026 года она допускала технические дефолты, а 7 сентября Московская биржа зафиксировала дефолт по всем её биржевым облигациям. О планах подать заявление о банкротстве «Евротранса» ранее сообщили банк «Россия» (в июле) и Сбербанк (в августе). К концу июля сумма предъявленных к компании судебных требований приблизилась к 34 миллиардам рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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