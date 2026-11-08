СМИ: Microsoft отказалась от серверов Oracle
Агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Microsoft намерена отказаться от аренды вычислительных ресурсов для ИИ у компании Oracle. Такой шаг вписывается в масштабный план корпорации по оптимизации расходов на облачные сервисы.
Как выяснили журналисты, в течение последних месяцев Microsoft поэтапно выводила из эксплуатации арендованные у Oracle мощности — они больше не отвечали предъявляемым компанией техническим стандартам. По словам источника Bloomberg, основная причина в том, что на большинстве серверов Oracle стояли графические процессоры Nvidia более ранней версии.
Партнёрское соглашение между Microsoft и Oracle было подписано в 2023 году: тогда Oracle обязалась предоставить серверные мощности для развёртывания обновлённой версии поисковика Bing, дополненной инструментами искусственного интеллекта.
Кроме того, в августе 2026 года свыше сотни компаний из технологических, финансовых и кибербезопасных отраслей — в их числе OpenAI, Anthropic, Google и Microsoft — обратились с совместным призывом к бизнесу и правительствам активнее укреплять киберзащиту в условиях стремительного развития ИИ. Инициатором публикации открытого письма выступила OpenAI. Авторы документа подчеркнули, что времени на усиление защиты остаётся немного, и указали на серьёзные пробелы: наличие давних уязвимостей, недостаточно надёжные механизмы аутентификации, устаревшее ПО и накопленный технический долг, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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