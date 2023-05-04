В ЛНР назвали сроки начала контрнаступления ВСУ
Вооружённые силы Украины могут начать операцию по контрнаступлению в течение недели. Такие сроки назвал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам военного эксперта, погода уже позволяет ВСУ организовать такие действия. Как заявил Марочко в эфире российского Первого канала, украинская сторона вряд ли будет дольше ждать более благоприятных погодных условий.
Ранее он же сообщил, что украинские подразделения уже попытались провести разведку боем с целью прорва линии обороны в районе Бахмута (Артёмовска), напоминает RT.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о своём видении предстоящих действий ВСУ в ходе контрнаступления.
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