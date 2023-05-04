В ЛНР назвали сроки начала контрнаступления ВСУ

Ранее он же сообщил, что украинские подразделения уже попытались провести разведку боем с целью прорва линии обороны в районе Бахмута (Артёмовска), напоминает RT.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о своём видении предстоящих действий ВСУ в ходе контрнаступления.

