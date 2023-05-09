Гутерриш назвал невозможными переговоры о мире на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исключил проведение мирных переговоров по урегулированию на Украине. Об этом он заявил в беседе с газетой El Pais.
«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны», — указал Гутерриш.
По мнению генсека, обе стороны конфликта считают, что могут одержать победу. Гутерриш выразил надежду, что в будущем представители Москвы и Киева перейдут к переговорам для урегулирования кризиса, пишет Ura.ru.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при посредничестве Китая, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru