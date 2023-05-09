Гутерриш назвал невозможными переговоры о мире на Украине

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны», — указал Гутерриш.

По мнению генсека, обе стороны конфликта считают, что могут одержать победу. Гутерриш выразил надежду, что в будущем представители Москвы и Киева перейдут к переговорам для урегулирования кризиса, пишет Ura.ru.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце года при посредничестве Китая, напоминает RT.

