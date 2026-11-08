Во Франции заявили об участии Европы в переговорах в Абу-Даби

По словам министра, Франция будет представлена на встрече в Абу‑Даби и вовлечена в обсуждения, хотя сам Барро присутствовать не планирует. При этом он не раскрыл, кто именно будет выступать от лица Франции.

Барро подчеркнул, что в последние недели страны Европы всё активнее обозначали свою позицию и дали понять американским посредникам: вопросы, определяющие будущее континента, нельзя решать без учёта их интересов. Франция намерена озвучить на переговорах общую европейскую позицию — ведь Европа особенно заинтересована в результатах диалога.

Министр акцентировал, что ни обсуждать, ни тем более формировать любые договорённости, влияющие на систему европейской безопасности, невозможно без участия государств Европы. При этом Барро отметил, что не располагает деталями тех договорённостей, о которых ранее упоминал президент США Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

