СМИ сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
Украинские войска якобы намерены перенести возможное контрнаступление, которое планировалось 9 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации», — говорится в сообщении.
При этом военкоры отмечают, что активных действий противника ожидают «со дня на день», указывает телеканал «360».
Между тем военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что начало наступления украинской армии возможно в ближайшие дни, однако для того, чтобы добиться успеха, ВСУ не хватает личного состава, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 118 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 656 / сут.
- СМИ сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
- Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа
- СМИ: Российские военные взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра
- На Украине сообщили о сильном взрыве в Киеве
- В Киеве объявлена воздушная тревога
- СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву
- Активисты подполья: бойцам ВСУ раздают психотропные препараты
- Украинский снаряд упал в Белгородской области
- СМИ: телеведущий Карлсон решил объявить войну Fox News
- Супруга экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru