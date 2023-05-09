СМИ сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ

«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации», — говорится в сообщении.

При этом военкоры отмечают, что активных действий противника ожидают «со дня на день», указывает телеканал «360».

Между тем военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что начало наступления украинской армии возможно в ближайшие дни, однако для того, чтобы добиться успеха, ВСУ не хватает личного состава, пишет Ura.ru.

