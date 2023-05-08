Пригожин объяснил, почему Украина не отменит контрнаступление в случае взятия Артемовска

Пригожин считает, что Украина начнёт контрнаступление после ликвидации ЧВК «Вагнер». С этой целью, по словам основателя «музыкантов», их втягивают в Артёмовск. В свою очередь, ЧВК «Вагнер» необходимо выровнять в Артёмовске линию фронта, чтобы, закрепившись, встретить контрнаступление ВСУ и оказать поддержку российской армии.

«Если мы просто будем как можно дольше брать Артемовск, то в любом случае это не приведёт к тому, что они отменят свое контрнаступление. Если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать. То, о чем говорит Мирошник, — речь исключительно по поводу Артемовского направления», - приводит заявление Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что Россия теряет надежду на то, чтобы «выманить» ВСУ для контрнаступления, поэтому, считает он, приходит «время наших инициатив по наступлению».