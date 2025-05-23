Переговорный Ватикан: Москва и Киев проведут самый крупный обмен пленными
Россия и Украина договорились провести в ближайшее время самый крупный обмен пленными с начала спецоперации, а в качестве следующего места для переговоров по украинскому конфликту рассматривается Ватикан.
Россия получила от Украины список по обмену пленными «1000 на 1000», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующая договоренность была достигнута делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.
Песков ранее отмечал, что все заинтересованы в скорейшем обмене пленными, хоть этот процесс и является трудоемким.
«Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет об [обмене] 1 000 на 1 000 [человек], то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается. Но достаточно оперативно. Все заинтересованы сделать это в максимально возможном быстром режиме», - говорил пресс-секретарь президента РФ.
О получении списка от России заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, команда во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проверяет данные по каждому человеку.
МЕСТО ВСТРЕЧИ - ВАТИКАН?
По данным американской газеты Wall Street Journal, новый раунд переговоров Москвы и Киева может пройти в середине июня на территории Ватикана. Президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.
Как отмечает издание, некоторые европейцы настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный»: американский лидер подчеркнул, что «никогда его не использовал». Европейцы в итоге согласились отказаться от этого прилагательного.
Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с Трампом возможность начала нового этапа переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам Мелони, стороны работают над созданием условий для технических консультаций, которые могли бы стать основой для дальнейшего политического диалога. Она подчеркнула, что приоритетом остается не выбор места или даты, а готовность сторон к серьезному обсуждению прекращения огня и достижению мира.
Глава итальянского правительства особо отметила важность участия Святого престола, заявив, что Ватикан и папа римский выразили готовность содействовать переговорам.
Ранее папа римский Лев XIV, который официально вступил в должность 18 мая, подтвердил Мелони, что Ватикан открыт для проведения мирных встреч между представителями России и Украины, отмечает «Свободная пресса». По данным итальянской газеты La Repubblica, сам Ватикан не выступает непосредственным организатором или участником встреч по Украине, а лишь предоставляет свою площадку для переговоров.
Однако не все так позитивно смотрят на возможность будущих переговоров, где бы те ни состоялись. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин заявлял «Радиоточке НСН», что к следующим переговорам Россия может дойти до Киева.
«Общее соотношение сил динамично меняется в пользу России, эта тенденция будет доминировать. Поэтому каждый раз возвращаться к переговорам Украина будет на худших условиях. Если в следующий раз дойдет до переговоров, придется уже говорить о Днепропетровской области и даже о Киеве. Оно, скорее всего, так и будет. Буферная зона – это очень условное понятие, она может и на 500-1000 километров растянуться, так как на такие расстояния летят беспилотники. Сумская и Харьковская области – это очень вероятно, потому что это чисто русские регионы. Здесь ничего особенного нет», - объяснил он.
По данным агентства Bloomberg, российская сторона и вовсе выступает против привлечения Ватикана к переговорам по Украине. Как пишет издание, президент России Владимир Путин вряд ли приедет в Ватикан на переговоры, учитывая сложные отношения между Римско-католической церковью и РПЦ, а также обязательство Италии арестовать Путина в связи с ордером Международного уголовного суда.
Несмотря на все пестрящие новостные заголовки мировых таблоидов, пресс-секретарь президента РФ четко дал понять: решения по месту проведения дальнейших переговоров России и Украины пока не принималось.
США В ОТКАЗ, А РОССИЯ - В «БУФЕР»
В контексте грядущих переговоров не обошлось и без тревожных прогнозов: эксперт по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннет Макдонах заявил, что выход США из переговорного процесса по разрешению конфликта может стать значительным ударом для Киева, отмечает RT.
«Россию не затронули американские пошлины, и к тому же США не ввели новых санкций против России. <…> Для Киева это может обернуться катастрофическими последствиями в ближайшем будущем», - подчеркивается в публикации Макдонаха для словацкого издания Pravda.
Эксперт также выделил отличительный подход американского лидера к России.
«У него для России нет кнута - только пряники», - сыронизировал Макдонах.
Не новость, что многие эксперты не верят в самостоятельность Киева, говоря о значительном влиянии США на украинские решения. По словам члена комитета Совет Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия готова к подписанию мирного договора с Украиной, но для этого Вашингтону нужно провести серьезную работу с властями Киева.
«Проблема не в месте проведения переговоров, а в тех, кто сидит в Киеве, а также в их кураторах. Нынешние европейские кураторы Киева ненавидят Россию и Трампа. Важно, чтобы украинская сторона была готова к этим переговорам, а не просто делала из этого очередное шоу. Тут не до шоу, надо решать серьезные вопросы. Мы готовы подготовить меморандум, затем можно приступить к подписанию договора. Но остается вопрос, а с кем подписывать? Уполномочено ли на это украинское государство? Такого рода нюансы можно замять, но это только теоретически. Вашингтону нужно проводить серьезную работу с фактической властью на Украине», - сказал собеседник НСН.
Пока во всем мире обсуждают, как и где будут проводиться российско-украинские переговоры, ВС РФ продолжают освобождать все больше и больше населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
Накануне глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал НСН, что продвижение российских военных со стороны села Новополь в ДНР позволит ВС РФ освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера.
«Самые ожесточенные бои сейчас идут на так называемом перекрестке трех регионов – ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей - в районе сел Новополь и Зеленое поле. Здесь идут ощутимые продвижения, инициатива в руках нашей армии. Противник пытается как-то замедлить наше наступление и время от времени кидает в контратаку даже тяжелую технику – и бронированные машины, и БРТ. Это им не помогает, темпы не замедляются. Сейчас основные бои идут за Зеленое поле, которое находится в ближайшем приграничье Запорожской области. Данное продвижение поможет нашей армии освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь Путин заявил, что властями России было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. В ходе совещания с членами правительства он указал, что ВС РФ «сейчас эту задачу решают», отмечает РЕН ТВ. Российский лидер добавил, что важнейшим для обеспечения безопасности является разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия.
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