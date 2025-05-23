МЕСТО ВСТРЕЧИ - ВАТИКАН?

По данным американской газеты Wall Street Journal, новый раунд переговоров Москвы и Киева может пройти в середине июня на территории Ватикана. Президент США Дональд Трамп заявил европейцам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.



Как отмечает издание, некоторые европейцы настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный»: американский лидер подчеркнул, что «никогда его не использовал». Европейцы в итоге согласились отказаться от этого прилагательного.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с Трампом возможность начала нового этапа переговоров по урегулированию украинского конфликта. По словам Мелони, стороны работают над созданием условий для технических консультаций, которые могли бы стать основой для дальнейшего политического диалога. Она подчеркнула, что приоритетом остается не выбор места или даты, а готовность сторон к серьезному обсуждению прекращения огня и достижению мира.

Глава итальянского правительства особо отметила важность участия Святого престола, заявив, что Ватикан и папа римский выразили готовность содействовать переговорам.