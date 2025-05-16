Мединский: История вмешательства западных стран в переговоры повторяется

Он напомнил о договоренностях России и Турции, достигнутым по итогам войны 1877-1878 годов, которые были испорчены вмешательством Запада..

«Договоренности были в интересах молодых балканских государств, получавших независимость... Но вмешался Запад... Это привело к тому, что потом случились новые балканские войны... И в конечном счёте...Первая мировая война», – подчеркнул помощник президента.

Ранее Мединский заявил, что российская сторона довольна результатом встречи с украинской делегацией в Стамбуле и готова продолжать переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

