Мединский: История вмешательства западных стран в переговоры повторяется

В настоящее время удивительным образом повторяется история с вмешательством в переговорный процесс западных стран. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский: Война и переговоры всегда идут одновременно

Он напомнил о договоренностях России и Турции, достигнутым по итогам войны 1877-1878 годов, которые были испорчены вмешательством Запада..

«Договоренности были в интересах молодых балканских государств, получавших независимость... Но вмешался Запад... Это привело к тому, что потом случились новые балканские войны... И в конечном счёте...Первая мировая война», – подчеркнул помощник президента.

Ранее Мединский заявил, что российская сторона довольна результатом встречи с украинской делегацией в Стамбуле и готова продолжать переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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