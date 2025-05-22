Рогов: В Запорожье ВСУ безуспешно бросают тяжелую технику в контратаку
Самые ожесточенные бои сейчас идут на перекрестке трех регионов - ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сказал НСН Владимир Рогов.
Продвижение российских военных со стороны села Новополь в ДНР позволит ВС РФ освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера, рассказал в эфире НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Рогов ранее говорил РИА Новости, что российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ. Он отметил, что украинские военные безуспешно бросают в контратаку тяжелую технику.
«Самые ожесточенные бои сейчас идут на так называемом перекрестке трех регионов – ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей - в районе сел Новополь и Зеленое поле. Здесь идут ощутимые продвижения, инициатива в руках нашей армии. Противник пытается как-то замедлить наше наступление и время от времени кидает в контратаку даже тяжелую технику – и бронированные машины, и БРТ. Это им не помогает, темпы не замедляются. Сейчас основные бои идут за Зеленое поле, которое находится в ближайшем приграничье Запорожской области. Данное продвижение поможет нашей армии освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера», - сказал собеседник НСН.
Ранее, 18 мая, было освобождено село Богатырь, которое было последним укрепрайоном ВСУ у границы ДНР и Запорожской области, отмечает «Радиоточка НСН»
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