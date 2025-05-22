Рогов: В Запорожье ВСУ безуспешно бросают тяжелую технику в контратаку

Рогов ранее говорил РИА Новости, что российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, находящегося под контролем ВСУ. Он отметил, что украинские военные безуспешно бросают в контратаку тяжелую технику.

«Самые ожесточенные бои сейчас идут на так называемом перекрестке трех регионов – ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей - в районе сел Новополь и Зеленое поле. Здесь идут ощутимые продвижения, инициатива в руках нашей армии. Противник пытается как-то замедлить наше наступление и время от времени кидает в контратаку даже тяжелую технику – и бронированные машины, и БРТ. Это им не помогает, темпы не замедляются. Сейчас основные бои идут за Зеленое поле, которое находится в ближайшем приграничье Запорожской области. Данное продвижение поможет нашей армии освобождать Запорожскую область не только с юга и востока, но еще и с севера», - сказал собеседник НСН.

Ранее, 18 мая, было освобождено село Богатырь, которое было последним укрепрайоном ВСУ у границы ДНР и Запорожской области, отмечает «Радиоточка НСН»

