«Главная цель производителей картофеля — обеспечение стабильности цен, избежание их резких скачков, чтобы это не влияло на инфляцию и изменение ключевой ставки. Есть два предложения: первое — фиксировать цены в годовых контрактах с торговыми сетями по той же схеме, как производители контрактуют с переработчиками, второе — активизация экспорта картофеля с целью удаления излишков с рынка. Главная же проблема производителей картофеля — отсутствие стабильности в планировании», — сказал Лупехин.

Собеседник НСН также посетовал на снижение цен на картофель.

«Началась уборка раннего картофеля, на протяжении последних трех недели цены снижаются и на юге упали до 20-22 рублей за килограмм. Это уже расстраивает производителей картофеля — предложение опережает спрос, надо открывать экспорт», — добавил он.

В свою очередь руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина согласилась с тем, что долгосрочные контракты помогут контролировать цены на картофель.

«Теоретически долгосрочные контракты могут помочь в стабилизации справедливых цен на картофель. У нас как у производителей есть опыт работы с переработчиками, и крупные производители продуктов переработки прописывают в контракте объемы, периоды отгрузки и цены. При этом, согласно статистике, количество картофеля, который выращивается на переработку, растет. Даже если цена иногда выпадает из рынка, у нас есть стабильное понимание, каким будет денежный поток, согласованные цены и снижение турбулентности. Работая с торговыми сетями, мы не понимаем, какая будет цена, какое у нас будущее, и это сильно демотивирует сельхозпроизводителей, потому что требования к качеству высокие, а понимания цены нет. Плюс непредсказуемое выращивание — в позапрошлом году мы вырастили рекордный урожай, и цена упала, в прошлом сезоне картофель был в дефиците, и цена поднялась. Нас это выбивает из графика, снижает потребление картофеля, люди перенаправляют взгляды и кошельки на бакалею. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы на часть продукции была стабильная цена, хотя бы на один из видов, который торговая сеть может самостоятельно установить, потому что везде разный покупатель. Отмечу, что сегодня речь идет о цене на импортный картофель, ранний продукт только попадает на прилавки». — сказала Губина.

Собеседница НСН назвала нестабильный рынок главной проблемой российских производителей картофеля.

«Главная проблема российских производителей картофеля — это сильно волатильный рынок, турбулентность в ценах очень сильно мешает развитию бизнеса. Устойчивая реализация означает устойчивое развитие любой отрасли. Поэтому нельзя сдерживать любые каналы реализации — ни экспорт, ни развитие переработки. И, конечно, важно оказывать поддержку производству столового картофеля» — подытожила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что крупные белорусские торговые сети искусственно создали дефицит картофеля, чтобы оправдать рост цен и создать напряженность на рынке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

