В ООН заявили об усталости международного сообщества от украинского конфликта

Недостаток финансирования и снижение интереса к украинскому конфликту со стороны западных стран ставят под угрозу проекты ООН по поддержке беженцев. Об этом в интервью агентству Reuters заявила глава Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поуп.

По ее словам, после трех с половиной лет боевых действий ощущается усталость не только у сторон конфликта, но и у международного сообщества.