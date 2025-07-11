В ООН заявили об усталости международного сообщества от украинского конфликта

Недостаток финансирования и снижение интереса к украинскому конфликту со стороны западных стран ставят под угрозу проекты ООН по поддержке беженцев. Об этом в интервью агентству Reuters заявила глава Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поуп.

По ее словам, после трех с половиной лет боевых действий ощущается усталость не только у сторон конфликта, но и у международного сообщества.

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Глава МОМ подчеркнула, что организация сталкивается с серьезной нехваткой средств. Ситуация усугубилась после прихода к власти президента США Дональда Трампа, который сократил финансирование ряда международных программ, включая инициативы в сфере помощи мигрантам. Поуп оценила общий дефицит бюджета МОМ в $1 миллиард.

Дополнительным фактором, осложняющим положение, стало перераспределение расходов странами Европы. Как заявила Поуп, многие государства-доноры начали отдавать приоритет оборонным расходам, сокращая при этом финансирование гуманитарных проектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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