В ООН заявили об усталости международного сообщества от украинского конфликта
Недостаток финансирования и снижение интереса к украинскому конфликту со стороны западных стран ставят под угрозу проекты ООН по поддержке беженцев. Об этом в интервью агентству Reuters заявила глава Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поуп.
По ее словам, после трех с половиной лет боевых действий ощущается усталость не только у сторон конфликта, но и у международного сообщества.
Глава МОМ подчеркнула, что организация сталкивается с серьезной нехваткой средств. Ситуация усугубилась после прихода к власти президента США Дональда Трампа, который сократил финансирование ряда международных программ, включая инициативы в сфере помощи мигрантам. Поуп оценила общий дефицит бюджета МОМ в $1 миллиард.
Дополнительным фактором, осложняющим положение, стало перераспределение расходов странами Европы. Как заявила Поуп, многие государства-доноры начали отдавать приоритет оборонным расходам, сокращая при этом финансирование гуманитарных проектов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru