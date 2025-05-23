СМИ: Трамп после разговора с Путиным разрушил санкционный план ЕС
Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина нарушили планы Европы по введению дополнительных санкций против России. Об этом пишет The Guardian.
«Европейские надежды на то, что Дональд Трамп может попытаться усилить давление на Кремль, были разбиты после двухчасового... разговора президента США с Путиным», — отмечается в материале.
Издание назвало беседу «безрезультатной». The Guardian отмечает, что вместо введения масштабных антироссийских рестрикций президент США положительно высказался о перспективах возобновления торговли с Россией. Это вызвало недоумение среди партнеров в Европе.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп не поддержал предложение европейских лидеров о «безусловном» прекращении огня на Украине после возможных переговоров в Ватикане, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru