«Немедленные» переговоры и меморандум: О чем Трамп договорился с Путиным и Зеленским

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и прекращение огня, заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая.

Телефонный разговор двух президентов продлился более двух часов.

После разговора президент РФ вышел к журналистам и сделал ряд заявлений. В частности, он отметил, что Россия настроена на работу над меморандумом по поводу возможного мирного договора, где будет определен ряд позиций, например, принципы мирного завершения конфликта, сроки заключения мирного договора, а также возможное прекращение огня на некоторый срок, если будут достигнуты соответствующие договоренности.

ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИИ

После разговора с американским коллегой Путин выразил ему благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров Киева и Москвы, а также назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной.

Также российский лидер заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий, однако нужно выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Путин снова подчеркнул, что РФ выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине, однако, по его словам, России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

При этом Путин заявил, что Трамп также высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. Касательно возобновления переговоров с украинской стороной президент РФ добавил, что Россия «в целом, на правильном пути».