«Немедленные» переговоры и меморандум: О чем Трамп договорился с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп анонсировал немедленные прямые переговоры РФ и Украины после разговора с Владимиром Путиным, однако Зеленский заявил, что пока готов лишь на "командную встречу" всех стран-участников.
Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и прекращение огня, заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая.
Телефонный разговор двух президентов продлился более двух часов.
После разговора президент РФ вышел к журналистам и сделал ряд заявлений. В частности, он отметил, что Россия настроена на работу над меморандумом по поводу возможного мирного договора, где будет определен ряд позиций, например, принципы мирного завершения конфликта, сроки заключения мирного договора, а также возможное прекращение огня на некоторый срок, если будут достигнуты соответствующие договоренности.
ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИИ
После разговора с американским коллегой Путин выразил ему благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров Киева и Москвы, а также назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной.
Также российский лидер заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий, однако нужно выработать наиболее эффективные пути достижения мира. Путин снова подчеркнул, что РФ выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине, однако, по его словам, России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
При этом Путин заявил, что Трамп также высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. Касательно возобновления переговоров с украинской стороной президент РФ добавил, что Россия «в целом, на правильном пути».
Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге раскрыл детали беседы и рассказал, что в начале беседы Путин поздравил президента США с рождением 11-го внука и пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа.
Ушаков подчеркнул, что разговор прошел во взаимоуважительном ключе и был конструктивный. При этом президенты не исключают проведения и личной встречи, однако место и сроки пока не определены.
В ходе диалога стороны также обсудили планы обмена заключёнными по формуле 9 на 9.
При этом Ушаков отметил, что Трамп и Путин не обсуждали временные рамки по достижению возможной договоренности о прекращении огня.
По его словам, Трамп также видит РФ как одного из важнейших партнеров США. Также команды лидеров намерены прорабатывать содержание саммита РФ и США, и, как добавил Ушаков, Трамп при этом заявил, что в любой момент готов поговорить с российским коллегой.
«Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой поговорю», - процитировал его Ушаков.
ЧТО СКАЗАЛ ТРАМП
После разговора с Путиным Трамп написал в своих социальных сетях, что беседа прошла «очень хорошо», а «тон и дух беседы были отличными».
Главное, о чем заявил американский лидер, - Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и о полном завершении военного конфликта. При этом он подчеркнул, что условия согласуют только РФ и Украина, так как только они знают все детали переговорного процесса.
Американский президент сообщил и то, что Россия хочет «развернуть масштабную торговлю» с США после завершения конфликта, и он это поддерживает. Трамп отметил, то потенциал России «безграничен», а Украина также может получить крупные бонусы от таких торговых отношений при восстановлении страны.
По словам Трампа, о том, что переговоры между Россией и Украиной «начнутся немедленно», он проинформировал лично президента Украины Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, в числе которых президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Финляндии Александр Стубб.
Немаловажным уточнением от Трампа стало и то, что сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории выразил Ватикан в лице папы римского.
При этом позднее Трамп в Белом доме в ходе общения с журналистами допустил выход США из посредничества между РФ и Украиной, если не будет никаких существенных изменений в урегулировании конфликта.
«Я думаю, что-то произойдет… А если этого не произойдет, я просто отступлю», - цитирует его РИА Новости.
Тогда, по словам политика, он передаст эту роль Европе, подчеркнув, что эта ситуация и «должна была оставаться там».
По словам Трампа, он готов рассмотреть вариант наращивания поставок оружия Киеву, однако все же верит, что конфликт может быть урегулирован. В связи с этим США и не ужесточают санкции против России.
В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что Россия не тянет время в переговорах по Украине, а вот что касается последней, то через две-четыре недели станет понятно, делает ли она достаточно для достижения мира.
Также американский политик подчеркнул, что солдат США не будет на украинской земле, а сам Зеленский не самый простой в общении человек.
РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ
Зеленский также подробно проинформировал общественность о результатах своего разговора с Трампом. В частности, он подтвердил готовность своей страны к «полному и безусловному прекращению огня», а также к прямым переговорам с РФ «в любом формате, который даст результат». Об этом он сообщил в ходе брифинга.
При этом Зеленский рассказал, что в качестве возможных площадок для переговоров рассматривает Ватикан, Турцию и Швейцарию. Однако, вопреки заявлениям Трампа о начале «немедленных прямых переговоров» Украины и РФ, Зеленский заявил, что рассматривает возможность еще одной встречи всех команд процесса мирного урегулирования конфликта - США, РФ, Украины и европейский стран.
В ходе брифинга президент Украины подчеркнул, что его страна может подписать с Россией меморандум, который будет вести к договору о завершении конфликта, однако снова настоял на том, что Украина не выведет свои войска из новых регионов РФ.
Говоря о возможном нейтральном статусе, глава киевского режима напомнил, что у Украины есть статус, который прописан в ее Конституции.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
Британская газета The Financial Times сообщила, что европейские лидеры были «ошеломлены» описанием Трампа его разговора с Путиным, когда он сообщил им об итогах беседы. По данным FT, больше всего их поразило нежелание Трампа вводить новые санкции против РФ.
В свою очередь американское издание The Times после телефонного разговора лидеров США и РФ написало, что санкции США теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо».
«Вместо того чтобы наказывать Россию «зубодробительными» санкциями, на которые надеялись некоторые, он назвал звонок «превосходным» и заявил, что у России есть «огромная возможность» вести бизнес с США, если война закончится», – отмечает издание.
Также официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что всемирная организация приветствует состоявшийся телефонный разговор между Трампом и Путиным, сообщил ТАСС. Такое же заявление он сделал и в отношении разговора Трампа и Зеленского.
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