Россия готова к подписанию мирного договора с Украиной, но для этого Вашингтону нужно провести серьезную работу с властями Киева, заявил НСН член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов.

Новый раунд переговоров Украины и России пройдет в середине июня на территории Ватикана. Трамп заявил европейцам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на разговор Трампа и европейцев после двухчасовой беседы с Путиным. Климов обрисовал перспективы нового этапа переговорного процесса.