«Общее соотношение сил динамично меняется в пользу России, эта тенденция будет доминировать. Поэтому каждый раз возвращаться к переговорам Украина будет на худших условиях. Если в следующий раз дойдет до переговоров, придется уже говорить о Днепропетровской области и даже о Киеве. Оно, скорее всего, так и будет. Буферная зона – это очень условное понятие, она может и на 500-1000 километров растянуться, так как на такие расстояния летят беспилотники. Сумская и Харьковская области – это очень вероятно, потому что это чисто русские регионы. Здесь ничего особенного нет», - объяснил он.

По его словам, в таком случае окончательно освободить российские территории, включая Донбасс и Херсонскую область, будет несложно.

«Херсонскую область мы вернем просто естественным путем. Я не думаю, что будут какие-то трудности, потому что укреплений там не строили, просто негде. А что касается Донбасса, там есть очень мощная Славянско-Краматорская группировка, это примерно 100 километров по длине. Там очень много промышленных объектов, очень много укреплений. Если мы будем ломиться лбом, это потребует очень много времени и жертв. Мы можем обойти вокруг с севера или юга. В этом случае это займет просто несколько недель. Форсировать Днепр – не проблема, для современной техники нет никакой разницы», - добавил он.

Если Киев откажется от условий России в процессе мирного урегулирования, необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков, только так можно остановить обстрелы российских территорий, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев «Радиоточке НСН».

