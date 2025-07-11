Названа дата первого морского рейса между Сочи и Сухумом

Первый пробный морской рейс между Сочи и Сухумом намечен на 6 августа. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

По словам главы республики, морское сообщение не предназначено для конкуренции с другими видами транспорта, однако может стать востребованным среди туристов. Гунба подчеркнул, что многие пассажиры воспользуются этим маршрутом ради живописных видов.

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Подготовкой рейса занимается Азово-Черноморский филиал ФГУП «Росморпорт». Как ранее заявила директор филиала Анна Фоменко, все необходимые технические работы в порту Сухума должны завершиться к 13 июля.

Речь идет об установке кранцевой защиты, настила и леерного ограждения, предназначенного для обеспечения безопасности на причале, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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