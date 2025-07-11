Названа дата первого морского рейса между Сочи и Сухумом

Первый пробный морской рейс между Сочи и Сухумом намечен на 6 августа. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

По словам главы республики, морское сообщение не предназначено для конкуренции с другими видами транспорта, однако может стать востребованным среди туристов. Гунба подчеркнул, что многие пассажиры воспользуются этим маршрутом ради живописных видов.