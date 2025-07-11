Названа дата первого морского рейса между Сочи и Сухумом
Первый пробный морской рейс между Сочи и Сухумом намечен на 6 августа. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.
По словам главы республики, морское сообщение не предназначено для конкуренции с другими видами транспорта, однако может стать востребованным среди туристов. Гунба подчеркнул, что многие пассажиры воспользуются этим маршрутом ради живописных видов.
Подготовкой рейса занимается Азово-Черноморский филиал ФГУП «Росморпорт». Как ранее заявила директор филиала Анна Фоменко, все необходимые технические работы в порту Сухума должны завершиться к 13 июля.
Речь идет об установке кранцевой защиты, настила и леерного ограждения, предназначенного для обеспечения безопасности на причале, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа дата первого морского рейса между Сочи и Сухумом
- Сальдо сообщил о десятках людей под завалами дома в Алешках
- Растраты и пиар: Как скандал с Кехманом ударит по его театрам
- Россиянину в Таиланде грозит смертная казнь за наркотики
- В России допустили визит посланника Трампа в Киев в ближайшее время
- Брат Елены Блиновской пожаловался на арест всех активов
- «Пили мою кровь»: Лидер «Миража» раскрыл, как срывали концерт в «Олимпийском»
- Сотрудников «Транснефть-Урала» арестовали по делу о взятке
- Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине
- Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru