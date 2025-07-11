Войска РФ продвигаются к Запорожью, идут бои за Каменское и Плавни

Быстрое наступление на Запорожье в ближайшее время маловероятно, однако российские войска продолжат продвижение в этом направлении. Такое мнение высказал военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян, сообщает aif.ru.

По его оценке, прежде чем говорить о возможной операции по штурму или охвату Запорожья, необходимо выбить украинские силы из Степногорска и Орехова.

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

При этом Ераносян отметил, что к концу лета ситуация может существенно измениться, и дальнейшие действия Генштаба станут более определенными. Он также предположил, что осенняя кампания на этом направлении может принести неожиданные результаты.

По данным российских военкоров, в селе Каменское на запорожском направлении продолжается зачистка. Сообщается, что большая часть населенного пункта уже под контролем российских войск, очаги сопротивления остаются лишь в отдельных домах на севере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры