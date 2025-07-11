Войска РФ продвигаются к Запорожью, идут бои за Каменское и Плавни

Быстрое наступление на Запорожье в ближайшее время маловероятно, однако российские войска продолжат продвижение в этом направлении. Такое мнение высказал военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян, сообщает aif.ru.

По его оценке, прежде чем говорить о возможной операции по штурму или охвату Запорожья, необходимо выбить украинские силы из Степногорска и Орехова.