Войска РФ продвигаются к Запорожью, идут бои за Каменское и Плавни
Быстрое наступление на Запорожье в ближайшее время маловероятно, однако российские войска продолжат продвижение в этом направлении. Такое мнение высказал военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян, сообщает aif.ru.
По его оценке, прежде чем говорить о возможной операции по штурму или охвату Запорожья, необходимо выбить украинские силы из Степногорска и Орехова.
При этом Ераносян отметил, что к концу лета ситуация может существенно измениться, и дальнейшие действия Генштаба станут более определенными. Он также предположил, что осенняя кампания на этом направлении может принести неожиданные результаты.
По данным российских военкоров, в селе Каменское на запорожском направлении продолжается зачистка. Сообщается, что большая часть населенного пункта уже под контролем российских войск, очаги сопротивления остаются лишь в отдельных домах на севере, передает «Радиоточка НСН».
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