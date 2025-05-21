Непоправимый ущерб и шок: В США оправдываются за результаты диалога Трампа с Путиным
Пока госсекретарь США оправдывается за слишком позитивный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, в Европе шокированы возможным выходом США из посредничества по Украине и думают, как «вернуть» Трампа.
Результаты телефонных переговоров главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая не только «ошарашили» европейских лидеров, но и вызвали критику в самих Штатах. Так, госсекретарю США Марко Рубио пришлось делать заявление, что Трамп не пошел ни на какие уступки главе России в контексте урегулирования российско-украинского конфликта.
Так он ответил на критику сената, что администрация Трампа дала России возможность «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. Рубио также подчеркнул, что в отношении РФ не была отменена ни одна санкция, а сегодня у США, по его словам, есть все те же рычаги давления, что и у предыдущей администрации.
ОТКАЗАЛСЯ ОТ САНКЦИЙ
Одним из наиболее шокирующих заявлений Трампа после общения с российским коллегой стало то, что глава США недвусмысленно намекнул на свой возможный выход из посредничества по урегулированию.
По оценке Reuters, разговор Путина и Трампа нанес «непоправимый ущерб» не только Украине, но и Европе. В статье подчеркивают, что Украина вместе с политическими союзниками потратила месяцы, пытаясь расположить к себе Трампа, однако «все вернулось на круги своя». Таким образом, сейчас в Киеве очень обеспокоены заявлением Трампа о возможном прекращении посреднической роли, а в Европе «шокированы» отсутствием каких-либо ультиматумов от Трампа в сторону России.
Как пишет The New York Times, американский лидер сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут самостоятельно урегулировать военный конфликт.
Собеседники газеты уточнили, что республиканский лидер «отказался от собственных угроз» присоединиться к странам Европы в вопросе давления на Россию, включая ужесточение санкций. Это, как пишет NYT, может свидетельствовать о возможном расколе внутри НАТО.
В связи с этим немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подчеркнул, что в Европе будут пытаться прогнуть Трампа, чтобы склонить на свою сторону, так как там не обладают такими ресурсами, как у США.
«Европа будет пытаться сломать Трампа, склонить его на свою сторону, раздробить правящий класс в Америке, чтобы там повлияли на Трампа. У Европы остается только один рычаг – ожесточение санкций. Но новые санкции все больше ударяют по экономике самой Европы», - пояснил он.
Так, накануне, 20 мая, новые санкционные меры против РФ анонсировали Великобритания и Евросоюз. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Совет ЕС утвердил 17-й по счёту пакет санкций против России.
В рамках нового пакета ограничения затронут российские банки, 31 компанию, связанную с военно-промышленным комплексом, организации, принимающие участие в «дезинформационных кампаниях и подавлении гражданских свобод», 194 нефтяных танкера, которые в ЕС считают «теневым флотом», а также 26 физических лиц, «дестабилизирующих ситуацию на Украине».
Тем временем венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир считает, что США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию украинского конфликта, так как это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды.
«Ему (Трампу – прим. НСН) приходится разговаривать и с Европой, потому что он не рассчитывал, что будет такое сильное сопротивление. Сам же он хочет закончить это все как можно быстрее и сохранить свое лицо… Это невозможно, чтобы Америка совсем вышла из этого процесса, она может отступить, ослабить действия, но не уйти совсем. Это дипломатическое поражение», - рассказал собеседник НСН.
ЖДУТ ДОКУМЕНТА
Также госсекретарь США Рубио на слушаниях в сенате заявил, что Штаты ожидают, что российская сторона на этой неделе представит свои требования для прекращения огня на Украине. В этом контексте он напомнил и о своих телефонных переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщило Politico.
«Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры», - отметил он.
Рубио заявил, что после получения США соответствующего документа от РФ, в Вашингтоне гораздо лучше поймут, «на что рассчитывает Путин».
При этом госсекретарь США подчеркнул, что основная проблема в переговорах между Россией и Украиной заключается в том, что РФ хочет того, «чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права». Украина же тем временем «хочет того, чего не может вернуть военным путем». Таким образом военного решения в этом конфликте быть не может, уточнил он.
«Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами», - считает Рубио.
Однако немецкий политолог Рар уверен, что европейские лидеры будут до последнего уговаривать Украину не сдавать территории, так как для ЕС это личная катастрофа в геополитическом плане.
«Европейцы будут уговаривать украинцев до последнего не уступать территории. Для Европы это означает продвижение России на запад, для них это личная…катастрофа. В итоге переговоры должны вестись между Россией и Украиной, хотя многие решения будут приниматься европейцами», - указал он в беседе с НСН.
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