В связи с этим немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подчеркнул, что в Европе будут пытаться прогнуть Трампа, чтобы склонить на свою сторону, так как там не обладают такими ресурсами, как у США.

«Европа будет пытаться сломать Трампа, склонить его на свою сторону, раздробить правящий класс в Америке, чтобы там повлияли на Трампа. У Европы остается только один рычаг – ожесточение санкций. Но новые санкции все больше ударяют по экономике самой Европы», - пояснил он.

Так, накануне, 20 мая, новые санкционные меры против РФ анонсировали Великобритания и Евросоюз. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Совет ЕС утвердил 17-й по счёту пакет санкций против России.

В рамках нового пакета ограничения затронут российские банки, 31 компанию, связанную с военно-промышленным комплексом, организации, принимающие участие в «дезинформационных кампаниях и подавлении гражданских свобод», 194 нефтяных танкера, которые в ЕС считают «теневым флотом», а также 26 физических лиц, «дестабилизирующих ситуацию на Украине».

Тем временем венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир считает, что США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию украинского конфликта, так как это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды.

«Ему (Трампу – прим. НСН) приходится разговаривать и с Европой, потому что он не рассчитывал, что будет такое сильное сопротивление. Сам же он хочет закончить это все как можно быстрее и сохранить свое лицо… Это невозможно, чтобы Америка совсем вышла из этого процесса, она может отступить, ослабить действия, но не уйти совсем. Это дипломатическое поражение», - рассказал собеседник НСН.