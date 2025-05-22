Мелони обсудила с Трампом запуск новых переговоров по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом возможность начала нового этапа переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она сообщила после встречи в Риме с премьером Дании Метте Фредериксен.

По словам Мелони, стороны работают над созданием условий для технических консультаций, которые могли бы стать основой для дальнейшего политического диалога. Она подчеркнула, что приоритетом остается не выбор места или даты, а готовность сторон к серьезному обсуждению прекращения огня и достижению мира.