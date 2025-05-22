Мелони обсудила с Трампом запуск новых переговоров по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом возможность начала нового этапа переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она сообщила после встречи в Риме с премьером Дании Метте Фредериксен.

По словам Мелони, стороны работают над созданием условий для технических консультаций, которые могли бы стать основой для дальнейшего политического диалога. Она подчеркнула, что приоритетом остается не выбор места или даты, а готовность сторон к серьезному обсуждению прекращения огня и достижению мира.

СМИ: Ватикан не занимается напрямую организацией переговоров по Украине

Глава итальянского правительства особо отметила важность участия Святого престола, заявив, что Ватикан и Папа Римский выразили готовность содействовать переговорам. Ранее Папа Лев XIV подтвердил Мелони, что Ватикан открыт для проведения мирных встреч между представителями России и Украины.

Комментируя инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение о месте будущих переговоров пока не принято, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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