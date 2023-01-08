«Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что фрегат «Адмирал Горшков», который с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО, является «главным подарком к Новому году».



По его словам, фрегат с «Цирконами» «приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России» и её союзникам, поэтому ему следует постоять «где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак».

«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заключил политик.