«Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться
Российские военные эксперты напомнили характеристики «Циркона» для защиты и нападения.
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» российского производства вселяют ужас в военных специалистов Запада. Ракеты могут управляться даже после того, как они были выпущены. Об этом пишет Ян-Фредерик Вендт в материале для Frankfurter Rundschau. Эти свойства в сочетании со скоростью, могут сделать ракеты «Циркон» почти неуязвимыми для западных зенитных систем, считает автор.
Принципиальная особенность данной ракеты заключается в её способности развивать скорость до 9 чисел Маха (в девять раз выше скорости звука). Это значительно больше как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с аналогичными ракетами, которые стоят на вооружении других государств.
Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке.
Китайские СМИ назвали ракеты «Циркон» «военным козырем» и «мечом» российского президента Владимира Путина, которые заставят американцев понервничать.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что фрегат «Адмирал Горшков», который с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО, является «главным подарком к Новому году».
По его словам, фрегат с «Цирконами» «приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России» и её союзникам, поэтому ему следует постоять «где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак».
«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать ещё больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - заключил политик.
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Циркон» позволит нанести удар даже в случае угрозы прямого конфликта с НАТО.
«Такое оружие серьезно меняет соотношении сил на море в пользу России, когда даже фрегат будет способен создать реальную угрозу и уничтожить 10-12 кораблей. У американцев, в случае прямого конфликта с Россией, защититься от «Циркона» шансов практически нет. Существующие средства американской противовоздушной обороны не позволяют обнаружить ракеты. Есть средства радиоэлектронной борьбы, но и тут есть вопросы, к примеру, система самонаведения имеет высокий уровень помехозащищенности. Поэтому 16-ракетный залп будет смертельно опасным для авианосной группы США», - сказал Сивков.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов считает, что для стабилизации политической ситуации российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
«Ведущий американский аналитический центр RAND Corporation недавно опубликовал статью, где говорится, что США и НАТО должны быть осторожны в своем приближении к границам РФ, в снабжении Украины дальнобойными ракетными системами, так как это может подтолкнуть РФ к нанесению удара тактическим ядерным оружием. [Условиями применения ракет «Циркон» может быть] эскалация американцами конфликта на Украине (ведь боевые действия украинцев полностью зависят от того, как их снабжают современным оружием американцы) и степень приближения НАТО к границам РФ. Эксперты российского центра Стратегических ядерных сил говорят, что в случае даже угрозы прямого конфликта с НАТО мы сразу же нанесем удар тактическим ядерным оружием. Это знают на Западе. И так как у нас появились «Цирконы», от которых невозможно защититься, они боятся. И правильно делают», - полагает Прохватилов.
Киев собирается использовать на территории России дальнобойные ракеты ATACMS для комплексов HIMARS, а также авиационные средства поражения производства США, которые Вашингтон может поставить на Украину. У России есть, что противопоставить этим намерениям, пишут «Известия».
Самый эффективный способ уменьшить количество запущенных с украинской территории ракет — уничтожать стартовые позиции и пусковые установки, говорится в публикации.
Возможности ракеты «Циркон» позволяют почти хирургическим методом «вырезать» конкретную погрузку, если она осуществляется на расстоянии до 1000 км от международных вод.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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