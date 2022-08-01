СМИ: фраза Путина о ракетах «Циркон» напугала Британию
Фраза российского президента Владимира Путина на параде в День Военно-морского флота вызвала панику во всей Британии, пишет Mirror.
Автор статьи имел в виду слова президента РФ о скорой поставке в ВС РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». «Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час», — сказано в материале. Издание напоминает, что в 2021 году Россия успешно провела испытания ракет «Циркон». Первым их получит фрегат «Адмирал Горшков».
На параде лидер России заявил, что «Адмирал Горшков» будет нести службу, исходя из интересов обеспечения безопасности России.
Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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