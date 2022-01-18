В Госдуме заявили о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»

По словам Картаполова, размещение военных баз на Кубе и в Венесуэле «вряд ли рассматривается». Однако парламентарий добавил, что и «исключать в нашем мире ничего нельзя».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что если такие базы появятся, то США дадут «решительный ответ».

Хорошей мерой для сдерживания США назвал ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

