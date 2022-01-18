В Госдуме заявили о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»

Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, корабль или подводная лодка, вооруженные ракетами «Циркон», находясь в Атлантическом океане, способны выполнить любые задачи и тут же уйти. Об этом депутат рассказал в эфире программы «Соловьёв.Live».

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По словам Картаполова, размещение военных баз на Кубе и в Венесуэле «вряд ли рассматривается». Однако парламентарий добавил, что и «исключать в нашем мире ничего нельзя».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что если такие базы появятся, то США дадут «решительный ответ».

Хорошей мерой для сдерживания США назвал ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
ТЕГИ:Военные БазыКубаЦиркон
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