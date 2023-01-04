Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» проведёт учения с ракетами «Циркон»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

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По словам министра, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ВМФ РФКораблиЦирконМинобороны РФСергей Шойгу
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