«Знаменательное событие». Путин оценил выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

«Сегодня у нас важное, если не сказать, знаменательное событие. Фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что боевой корабль оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз.

Командир фрегата капитан первого ранга Игорь Крохмаль в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что экипаж готов к выполнению задач боевой службы, и уточнил, что на корабль загружены «боекомплекты ракет комплексов «Циркон», «Калибр» , средства противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».