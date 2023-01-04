«Знаменательное событие». Путин оценил выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
Президент России Владимир Путин заявил, что выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», является знаменательным событием, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодня у нас важное, если не сказать, знаменательное событие. Фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход», — сказал российский лидер.
Он напомнил, что боевой корабль оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз.
Командир фрегата капитан первого ранга Игорь Крохмаль в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что экипаж готов к выполнению задач боевой службы, и уточнил, что на корабль загружены «боекомплекты ракет комплексов «Циркон», «Калибр» , средства противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 328 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 942 / сут.
- Глава ДНР Пушилин отметил героизм российских военных в Макеевке
- В США впервые в истории страны казнили трансгендерного человека
- «Знаменательное событие». Путин оценил выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
- Нападающий «Аль-Насра» опроверг информацию о конфликте с Роналду из-за номера
- Миронов предложил перенести на май часть нерабочих дней января
- Глава военной разведки Украины заявил, что весной Киев планирует наступление
- Два человека погибли при ударе ВСУ по Васильевке Запорожской области
- Шойгу заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» проведёт учения с ракетами «Циркон»
- Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине систем ПВО Patriot
- В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru