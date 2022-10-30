ЕС думает над ответом России по гиперзвуковому оружию
Евродепутаты заявили, что странам Европы надо дать России реалистичный ответ на гиперзвуковые угрозы, которые представляют собой ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Как сообщает RT, парламентарии считают, что реализация на практике «европейских оборонных инструментов» не соответствует заявленным амбициям Еврокомиссии. В частности, это касается определения оборонных приоритетов. Политики напомнили, что в 2021 году Европейский оборонный фонд объявил конкурс проектов в сфере систем защиты от гиперзвукового оружия на сумму €100 млн.
«Это уникальная возможность применить программный подход и измерить реальное влияние фонда на развитие европейского потенциала», — говорится в письме.
США отстают от России и КНР в создании гиперзвукового оружия, к таким выводам пришли в конгрессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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