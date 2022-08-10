«Смертоносный залп»: У США нет шансов против российского «Циркона»

Ранее китайские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал США свой «военный козырь» и «меч», который заставит американцев понервничать. Речь о российской гиперзвуковой ракете «Циркон», которая в состоянии ударить по Вашингтону и уничтожить объекты за четыре минуты. Сивков согласен с такой оценкой ракеты, но указал на другие проблемы.

«Запад от самого залпа этой ракеты защититься не сможет. Они могут только принять сейчас оперативные меры, чтобы при начале военных действий не допустить выдачи целеуказаний своего корабельного соединения носителю наших ракет. Такая возможность у них есть, потому что у нас проблема с этим делом. Надо наращивать разведку морских и океанских театров военных действий. Еще один ключевой вопрос в этом деле – в экстренном восстановлении дееспособности нашего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов», потому что он позволит обеспечить прикрытие, базирование самолетов», - сказал Сивков.