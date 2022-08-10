«Смертоносный залп»: У США нет шансов против российского «Циркона»
России нужно наращивать морскую и океанскую разведки, а также привести в боеспособное состояние свой авианосец, указал в эфире НСН капитан 1 ранга Константин Сивков.
Запад при начале военный действий может скрыть от носителя наших ракет местонахождение своего корабельного соединения. России нужно наращивать разведку морских и океанских театров военных действий, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее китайские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал США свой «военный козырь» и «меч», который заставит американцев понервничать. Речь о российской гиперзвуковой ракете «Циркон», которая в состоянии ударить по Вашингтону и уничтожить объекты за четыре минуты. Сивков согласен с такой оценкой ракеты, но указал на другие проблемы.
«Запад от самого залпа этой ракеты защититься не сможет. Они могут только принять сейчас оперативные меры, чтобы при начале военных действий не допустить выдачи целеуказаний своего корабельного соединения носителю наших ракет. Такая возможность у них есть, потому что у нас проблема с этим делом. Надо наращивать разведку морских и океанских театров военных действий. Еще один ключевой вопрос в этом деле – в экстренном восстановлении дееспособности нашего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов», потому что он позволит обеспечить прикрытие, базирование самолетов», - сказал Сивков.
Что касается «Циркона», то собеседник «Радиоточки НСН» уверен – ракета создаст реальную угрозу уничтожения авианосного соединения из 10-12 кораблей.
«Такое оружие серьезно меняет соотношении сил на море в пользу России, когда даже фрегат будет способен создать реальную угрозу и уничтожить 10-12 кораблей. У американцев, в случае прямого конфликта с Россией, защититься от «Циркона» шансов практически нет. Существующие средства американской противовоздушной обороны не позволяют обнаружить ракеты. Есть средства радиоэлектронной борьбы, но и тут есть вопросы, к примеру, система самонаведения имеет высокий уровень помехозащищенности. Поэтому 16-ракетный залп будет смертельно опасным для авианосной группы США», - сказал Сивков.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что новый гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» не должны заставлять паниковать «недружественные страны», они могут быть применены только в случае угрозы национальным интересам и безопасности России.
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