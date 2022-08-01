Не пугать, а сдерживать: Депутат Швыткин обозначил назначение ракет «Циркон»
Новые гиперзвуковые ракетные комплексы должны заставить Запад начать диалог по выстраиванию многополярного мира, считают опрошенные НСН эксперты.
Новый гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон» не должны заставлять паниковать «недружественные страны», они могут быть применены только в случае угрозы национальным интересам и безопасности России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее аналитик The Mirror Дуглас Пейшент сообщил, что выступление российского президента Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в армию России вызвала панику во всей Великобритании. Швыткин заверил, что Россия никого не пугает.
«Циркон» обладает громадными возможностями, но мы никоим образом не хотим никого заставлять паниковать, заставлять бояться, но вместе с тем всем, кто недружественно смотрит в нашу сторону, должны понимать возможные последствия. Мы защищаем национальные интересы нашего государства и в случае необходимости предпримем все усилия с использованием имеющихся сил и средств: ракеты «Сармат», «Циркон» и других вооружений. «Циркон» может быть применен в случае агрессии на наше государство, а также в рамках упреждения при четком пониманием того, что то или иное государство будет осуществлять агрессию по отношению к нам», - пояснил парламентарий.
По словам Швыткина, список «недружественных стран», против которых может быть направлено российское оружие, сегодня определен. Вместе с тем он призывает выстраивать диалог по строительству многополярного мира, а не обмениваться угрозами.
«Я бы поостерегся делать какие-то заявления со стороны вражеских стран, ну а тем более предпринимать какие-то шаги. Сегодня недружественные страны – это страны блока НАТО, многие страны ЕС, которые должны понимать, что нужно выстраивать конструктивный диалог в рамках многополярного мира, а не подстраиваться под какую-либо страну, в частности под США, выстраивая однополярный мир», - заявил парламентарий.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ракеты «Циркон» не перехватываются, поэтому от них нет защиты и сама угроза их применения способна остановить любую агрессию.
«Мы создали на данный момент абсолютное оружие, против которого нет защиты, угроза его применения может остановить любого агрессора. Все зависит от количества ракет «Циркон», которые поступят в войска. Они угрожают всем странам НАТО и тем странам, которые их поддерживают. Оснащенные ядерным оружием «Цирконы» не перехватываются, они наносят гарантированно неприемлемый ущерб любой недружественной нам стране. Вы представляете ядерный удар по США? Мы не говорим, что дальше будет развиваться, но для американского народа, правительства, даже для «сонного Джо» это неприемлемо. Даже одна ракета способна уничтожить Вашингтон или Нью-Йорк. Это также неприемлемо для старенькой «бабушки Лизы» и «лохматого Бориса», который пока еще на Даунинг стрит сидит, для Макрона», - считает военный аналитик.
По мнению Похватилова, удар тактическим ядерным оружием Россия может нанести даже в случае угрозы прямого конфликта с НАТО.
«Ведущий американский аналитический центр RAND Corporation недавно опубликовал статью, где говорится, что США и НАТО должны быть осторожны в своем приближении к границам РФ, в снабжении Украины дальнобойными ракетными системами, так как это может подтолкнуть РФ к нанесению удара тактическим ядерным оружием. [Условиями применения ракет «Циркон» может быть] эскалация американцами конфликта на Украине (ведь боевые действия украинцев полностью зависят от того, как их снабжают современным оружием американцы) и степень приближения НАТО к границам РФ. Эксперты российского центра Стратегических ядерных сил говорят, что в случае даже угрозы прямого конфликта с НАТО мы сразу же нанесем удар тактическим ядерным оружием. Это знают на Западе. И так как у нас появились «Цирконы», от которых невозможно защититься, они боятся. И правильно делают», - полагает Прохватилов.
По словам Владимира Путина, гиперзвуковые комплексы «Циркон» начнут поступать в Вооруженные силы России в ближайшие месяцы. Первым, по словам президента, новое оружие получит фрегат «Адмирал Горшков». Путин указал, что район несения службы корабля будет выбран, «исходя из интересов обеспечения безопасности России».
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