Игра мускулами. Эксперты раскрыли особенности российского супероружия
Военные эксперты назвали виды супероружия, о котором упомянул Путин в поздравлении 23 февраля.
Президент Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство в России «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и предупредил о «военной активности блока НАТО». Об этом российский лидер рассказал в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовано на сайте Кремля.
«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — отметил президент.
На прошедших выходных в Кремле раскрыли результаты планового учения стратегических сил под руководством президента Владимира Путина.
В ходе учений Военно-космические силы России выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням произвели корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов.
Для стабилизации политической ситуации также российские АПЛ могли бы находиться на постоянной основе в международных водах у берегов США, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он назвал это хорошей мерой для сдерживания США назвал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
«Хорошей возможностью проекции военно-морской силы могло бы быть постоянное морское дежурство АПЛ как с баллистическими ядерными ракетами, так и с крылатыми ракетами “Циркон” в международных водах вблизи побережья Америки. Там периодически всплывают и “радуют” ньюйоркцев наши подводные лодки. А почему бы это не сделать на постоянной основе? И нашим войскам хороший тренинг, боевая подготовка», - уверен старший научный сотрудник Академии военных наук.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере на фоне превосходства сил.
«В научно-технической в области современных военных вооружений Россия сегодня опережает весь мир. Более совершенных систем вооружения, чем у России, ни у кого сейчас нет: и гиперзвуковое оружие, и средства радио-электронной борьбы, и тот же «Посейдон», сверхтяжелые баллистические ракеты. Все это построено на научно-техническом заделе, заложенном еще в Советском Союзе. Он на сегодня исчерпан… Нам нужно решать вопрос об ответственности должностных лиц за выполнение их должностных обязательств, причем ответственности жесткой. Вот тогда мы сохраним статус сверхждержавы», - считает Сивков.», - заявил эксперт.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН ранее рассказал, каким образом Москва начала гонку ядерных вооружений.
««Посейдон» и прочее супероружие, новые ракеты у нас уже есть, а американцы говорят, что они только будут их начинать разворачивать лет через пять. Но известно, что в ядерной войне победителей быть не может. Все усиливают свои возможности взаимного сдерживания. Россия разворачивает новые системы. Решение давно принято и американцами. Но сейчас у них пока все оружие старое. У нас есть и старое, но много оружия и нового. Россия впереди ядерной гонки.», - отметил он.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.
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