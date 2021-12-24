«Безупречно»: Путин восхищён первым залповым пуском «Цирконов»

В России впервые проведён залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Успешные испытания осуществлены сегодня утром, уточнил глава государства.

Путин напомнил, что новейшая отечественная крылатая ракета применяется как по морским, так и по наземным целям, хотя изначально считается противокорабельной. Он назвал итог запуска «безупречным».

По оценке президента, это большое событие в жизни Российской Федерации, позволяющее сделать «существенный шаг» к повышению национальной безопасности и обороноспособности. Владимир Путин поздравил всех участников разработки системы «Циркон», передал слова благодарности инженерам и конструкторам.

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Принципиальная особенность данной ракеты заключается в её способности развивать скорость до 8 чисел Маха (в восемь раз выше скорости звука). Это значительно больше как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с аналогичными ракетами, которые стоят на вооружении других государств.

Предполагается, что «Цирконы» поступят на вооружение российской армии в 2022 году.

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ФОТО: гиперзвуковая ракета Циркон
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