Иран отверг обвинения Запада в поставках в Россию дронов
17 января 202418:06
Исламская республика никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для ударов по территории Украины. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA.
По его словам, ранее он попросил украинского коллегу предоставить доказательства таких поставок.
Все обвинения Ирана со стороны Запада по этому поводу министр назвал необоснованными и надуманными.
Ранее ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru