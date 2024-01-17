Иран отверг обвинения Запада в поставках в Россию дронов

Исламская республика никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для ударов по территории Украины. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана по беспилотникам

По его словам, ранее он попросил украинского коллегу предоставить доказательства таких поставок.

Все обвинения Ирана со стороны Запада по этому поводу министр назвал необоснованными и надуманными.

Ранее ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за военной помощи России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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