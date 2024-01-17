Мэрия Белгорода: в городе объявлена ракетная опасность

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщает в Telegram городская администрация.

Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ

Местным жителям рекомендовано оставаться дома, однако не следует подходить к окнам.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры