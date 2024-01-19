Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
19 января 202411:40
Два украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два ... аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — написал губернатор в Telegram.
По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над территорией Брянской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru