Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

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«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два ... аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — написал губернатор в Telegram.

По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над территорией Брянской области, напоминает RT.

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ФОТО: соцсети
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