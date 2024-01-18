Минобороны РФ: над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона

Над Московской и Ленинградской областями российские военные перехватили два беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

На подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ

По данным военного ведомства, Украина пыталась совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Средствами ПВО один аппарат уничтожен над территорией Московской области, еще один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подольске отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры