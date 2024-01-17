Над Белгородской областью уничтожили четыре снаряда РСЗО «Вампир»

Четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Гладков: Над Белгородом вновь сбиты несколько целей

По данным ведомства, утром 17 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России, пишет Ura.ru.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре ... снаряда и два ... беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныБелгородская область

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