В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала после отражения воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что утром 18 января украинские войска выпустили в сторону региона десять ракет, напоминает телеканал «360». Все снаряды сбили средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».
«Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор сообщил о выбитых окнах и разрушенном гараже в двух частных домовладениях в селе Мясоедово. Власти уточняют данные по разрушениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru