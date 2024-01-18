В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала после отражения воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ выпустили по Белгороду десять ракет

Ранее губернатор сообщил, что утром 18 января украинские войска выпустили в сторону региона десять ракет, напоминает телеканал «360». Все снаряды сбили средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».

«Есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор сообщил о выбитых окнах и разрушенном гараже в двух частных домовладениях в селе Мясоедово. Власти уточняют данные по разрушениям.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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