На подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Брянской области с помощью беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Над Трубчевским районом Брянской области сбили БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России подавили три беспилотника самолетного типа над Брянским районом, уточнил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

В ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сбили семь украинских беспилотников. Ранее в городе объявляли ракетную опасность, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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