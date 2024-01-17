На подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России подавили три беспилотника самолетного типа над Брянским районом, уточнил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

В ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сбили семь украинских беспилотников. Ранее в городе объявляли ракетную опасность, сообщает «Радиоточка НСН».

