На подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Брянской области с помощью беспилотников, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Средства радиоэлектронной борьбы Минобороны России подавили три беспилотника самолетного типа над Брянским районом, уточнил губернатор.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли оперативные и экстренные службы.
В ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сбили семь украинских беспилотников. Ранее в городе объявляли ракетную опасность, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru