МЧС предложило приспособить для укрытия россиян близлежащие помещения

МЧС России предложило приспособить для укрытия граждан близлежащие помещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В центре Белгорода появилось железобетонное укрытие

«Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" ... Предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», —заявили в МЧС в ответ на запрос агентства.

Проект проходит согласование.

В то же время в МЧС указали, что самым эффективным и безальтернативным способом защиты граждан являются укрытия в заглубленных помещениях, находящихся вблизи от мест их проживания. Эти площадки необходимо обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения: водой, канализацией, освещением, отоплением, вентиляцией.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:БезопасностьРоссияМЧС

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