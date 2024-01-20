МЧС предложило приспособить для укрытия россиян близлежащие помещения

«Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" ... Предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения», —заявили в МЧС в ответ на запрос агентства.

Проект проходит согласование.

В то же время в МЧС указали, что самым эффективным и безальтернативным способом защиты граждан являются укрытия в заглубленных помещениях, находящихся вблизи от мест их проживания. Эти площадки необходимо обеспечить средствами первичного жизнеобеспечения: водой, канализацией, освещением, отоплением, вентиляцией.

