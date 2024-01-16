Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления
Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) полностью и абсолютно провалилось, сообщает ТАСС.
На встрече с муниципальными служащими он отметил, что удары украинской армии по мирным городам наносятся с целью отвлечь внимание от этого факта.
«Одна из главных задач ударов подобного рода - это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров от полного и абсолютного провала контрнаступления», - указал он.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб
- Зеленский в Давосе заявил об отказе замораживать конфликт с РФ
- СМИ: В Молдавии заявили о росте запросов на получение гражданства от россиян
- Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников
- Путин назвал фальсифицированными прошлые выборы в США
- «Ну не придурки?»: Путин об отказе Украины от переговоров с Россией
- Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия»
- Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления
- Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски
- Офицер Росгвардии получил 6 лет тюрьмы за некачественную защиту Крымского моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru