Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления

На встрече с муниципальными служащими он отметил, что удары украинской армии по мирным городам наносятся с целью отвлечь внимание от этого факта.

«Одна из главных задач ударов подобного рода - это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров от полного и абсолютного провала контрнаступления», - указал он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

