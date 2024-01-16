Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) полностью и абсолютно провалилось, сообщает ТАСС.

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На встрече с муниципальными служащими он отметил, что удары украинской армии по мирным городам наносятся с целью отвлечь внимание от этого факта.

«Одна из главных задач ударов подобного рода - это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров от полного и абсолютного провала контрнаступления», - указал он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за российских беспилотников и плотных минных полей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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