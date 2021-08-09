Синдром замедленного действия. Россиян предупредили о страшной особенности COVID-19
Последствия коронавируса могут настигнуть человека даже через несколько недель и вылиться в серьезное заболевание, рассказали эксперты.
В Роспотребнадзоре рассказали о неприятной особенности постковидного синдрома. Оказывается, он может настигать даже тех людей, которые переболели коронавирусом практически бессиптомно или в легкой форме. Последствия могут проявиться даже через несколько людей после перенесенного заболевания. Причем симптомы могут быть самые разные: от нарушения дыхания одышка и боли в груди или живота до нарушения сна, менструального цикла у женщин, панических атак и бессонницы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в интервью РИА Новости.
По ее словам, течение постковидного синдрома зависит от возраста человека, перенесенных ранее заболеваний, а еще, как это ни странно, пола. Плоскирева отметила, что хоть мужчины в среднем болеют COVID-19 дольше, но многие эксперты отмечают, что постковидный синдром ярче проявляется у женщин. Острый период постковидного синдрома длится в среднем 18-19 дней. При этом у некоторых он длится до нескольких месяцев. Как отметила специалист, сильнее всего последствия у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, а также тех, у кого был длительный или так называемый «длинный» ковид.
В большинстве случаев серьезные последствия возникают при тяжелом и очень тяжелом течении болезни, объяснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН».
«Постковидный синдром встречается как у пожилых, так и у молодых. Возраст здесь не является единственным лимитирующим фактором. Все зависит от тяжести течения болезни, вирусной нагрузки и состояния иммунитета. При этом тяжелое течение болезни наблюдается примерно у 5% заболевших коронавирусом», - объяснил специалист.
В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что течение постковидного синдрома зависит от конкретного человека, однако у постковидного синдрома могут быть страшные последствия.
«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил эксперт.
Диагностировать постковидный синдром можно на ранней стадии, рассказала РИА Новости кардиолог Юлия Лоцманова. Для этого необходимо сдать анализы крови и мочи. Специалисты смогут определить болезнь по уровням свертываемости крови и витамина D, а также электролитов, тропонина и гормонов щитовидной железы
При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил прививаться, чтобы снизить последствия постковидного синдрома. По его словам, у привитых людей при заражении COVID-19 последствия будут минимальными, передает ТАСС. Гинцбург уточнил, что после вакцинации воспалительный процесс протекает в носоглотке, а постковидный синдром возникает, если у возбудителя есть возможность опуститься в легкие или распространиться по всему организму.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил риск одновременного заражения коронавирусом и гриппом.
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