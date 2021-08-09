Синдром замедленного действия. Россиян предупредили о страшной особенности COVID-19

По ее словам, течение постковидного синдрома зависит от возраста человека, перенесенных ранее заболеваний, а еще, как это ни странно, пола. Плоскирева отметила, что хоть мужчины в среднем болеют COVID-19 дольше, но многие эксперты отмечают, что постковидный синдром ярче проявляется у женщин. Острый период постковидного синдрома длится в среднем 18-19 дней. При этом у некоторых он длится до нескольких месяцев. Как отметила специалист, сильнее всего последствия у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, а также тех, у кого был длительный или так называемый «длинный» ковид.

В большинстве случаев серьезные последствия возникают при тяжелом и очень тяжелом течении болезни, объяснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН».

«Постковидный синдром встречается как у пожилых, так и у молодых. Возраст здесь не является единственным лимитирующим фактором. Все зависит от тяжести течения болезни, вирусной нагрузки и состояния иммунитета. При этом тяжелое течение болезни наблюдается примерно у 5% заболевших коронавирусом», - объяснил специалист.

В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что течение постковидного синдрома зависит от конкретного человека, однако у постковидного синдрома могут быть страшные последствия.

«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил эксперт.