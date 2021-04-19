«Потеря памяти и слуха». Что грозит антипрививочникам
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил НСН, что вовремя сделанная прививка от коронавируса может спасти человека от инвалидности.
Эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал разработку. РФПИ представил результаты анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.
Игнорирующие вакцинацию люди сильно рискуют здоровьем. В частности, у переболевшего коронавирусом могут быть тяжелые последствия, если он не был вакцинирован, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил он.
Жемчугов добавил, что почти вся Россия уже сформировала коллективный иммунитет к COVID.
Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сроках вакцинации от коронавируса перед отпуском.
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