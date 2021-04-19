«Потеря памяти и слуха». Что грозит антипрививочникам

«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил он.

Жемчугов добавил, что почти вся Россия уже сформировала коллективный иммунитет к COVID.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о сроках вакцинации от коронавируса перед отпуском.

