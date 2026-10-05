Казахстан открыл погранпост у горы Белуха на границе с Россией
Пограничный пост у подножия горы Белуха открыли в Казахстане на граничащей с Россией территории. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акимата (администрации) Восточно-Казахстанской области республики.
«У подножия Белухи - самой высокой вершины Алтайских гор - в Катон-Карагайском районе... построен модуль пограничного поста», - отмечается в сообщении.
На посту будут дежурить четыре пограничника, дежурство организуют ежегодно с начала июня до сентября.
Как отметили власти региона, в район горы приезжает немало зарубежных туристов, это «одно из стратегически важных и уникальных по своей природе мест» на востоке Казахстана.
Между тем МВД России напомнило, что россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему паспорту, пишет 360.ru.
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