Казахстан открыл погранпост у горы Белуха на границе с Россией

Пограничный пост у подножия горы Белуха открыли в Казахстане на граничащей с Россией территории. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акимата (администрации) Восточно-Казахстанской области республики.

«У подножия Белухи - самой высокой вершины Алтайских гор - в Катон-Карагайском районе... построен модуль пограничного поста», - отмечается в сообщении.

На посту будут дежурить четыре пограничника, дежурство организуют ежегодно с начала июня до сентября.

Как отметили власти региона, в район горы приезжает немало зарубежных туристов, это «одно из стратегически важных и уникальных по своей природе мест» на востоке Казахстана.

Между тем МВД России напомнило, что россияне могут въезжать в Казахстан по внутреннему паспорту, пишет 360.ru.

